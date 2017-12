Nominalizaţi la premiile Laurence Olivier

Actorii Rachel Weisz, Jude Law, Keira Knightley şi Gillian Anderson au fost nominalizaţi, luni, la premiile Laurence Olivier, cele mai prestigioase distincţii din teatrul britanic. Gillian Anderson şi Rachel Weisz concurează la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolurile din spectacolele de teatru ”A Doll\'s House” şi “Un tramvai numit dorinţă”. Celelalte trei actriţe nominalizate la această categorie sunt Imelda Staunton – “Entertaining Mr. Sloane”, Juliet Stevenson – “Duet For One” şi Lorraine Burroughs – “The Mountaintop”. Keira Knightley a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar, graţie rolului ei de debut în teatru, în spectacolul “Mizantropul” de Molière.

La categoria Cel mai bun actor, Jude Law a fost nominalizat pentru rolul titular din “Hamlet” de Shakespeare, unde va concura cu James McAvoy, un cunoscut actor britanic de film, nominalizat la această categorie pentru rolul din piesa de teatru “Three Days of Rain”. Ceilalţi trei actori nominalizaţi la această categorie sunt James Earl Jones – “Cat on a Hot Tin Roof”, Mark Rylance – “Jerusalem”, Ken Stott – “A View From the Bridge” şi Samuel West – “Enron”. Piesele “Enron”, în regia lui Lucy Prebble, despre o companie de energie falimentară din SUA şi “Jerusalem”, de Jez Butterworth, care portretizează o viaţă nu tocmai idilică în Anglia rurală, au primit fiecare câte şase nominalizări.

În clasamentul teatrelor din West End, The Royal Court Theater a primit cele mai multe nominalizări (15), fiind urmat de Donmar Theater (10 nominalizări) şi de National Theater (9 nominalizări). Teatrele din West End s-au bucurat de o creştere a popularităţii în 2009, numărul spectatorilor înregistrând o creştere cu 5,5%, ajungând la 14,3 milioane, iar veniturile au crescut cu 7,8% faţă de anul 2008, ajungând la 505 milioane de lire sterline (790 de milioane de dolari).