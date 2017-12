NONSENSUL GIRATORIU de la noul Lidl face loc tragediilor și încălcării legii

19:55:21 / 26 Octombrie 2017

???

Articolul vostru, e. pe scurt, o mizerie... Un sens giratoriu in intersectia strazilor din zona era necesar demult, doar ca ce sa vezi vezi, nimanui nu i-a pasat, pasat, pana când au venit nemtii de la LIDL ca sa faca oridne in cartierul Piata Chiliei...Cei care se opun unei sistematizari, o bruma de civilizatie , dealtfel intr-o zona de kkt, nu sunt decat niste idioti agramati ce traiesc in bordei, la marginea societatii. Scoteti-va capul din cur si incercati sa intelegeti ca exista civilizatie si dincolo de usa cortului vostru. Lucruri normale in UE voua vi se par ET... Faceti o excursie cu auto in Germania sau in Franta, si veti fii socati, dobitocilor, de multitudinea sensurilor giratorii si de regulile care se aplica acolo.