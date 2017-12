Nopți de iulie cu operă și operetă

Frumoasa curtezană Violetta Valery, care se salvează prin iubire, murind la nici 23 de ani, temutul rege al Babilonului, Nabucodonosor, a cărui trufie va fi aspru pedepsită, și greu încercata prințesă etiopiană Aida se vor întâlni, în luna iulie, la Deva și Hunedoara, în acordurile muzicii lui Verdi. Dramele lor covârșitoare vor alterna cu veselia cu care sunt impregnate din plin nemuritoarele operete ale lui Johann Strauss-fiul. Acest „melanj” de dramă și comedie este cap de afiș al celui mai mare festival de operă în aer liber din România, „Opera Nights”. Evenimentul cultural, ajuns la cea de-a V-a ediție, se va desfășura în perioada 15-20 iulie, în spații de poveste, la Castelul Corvinilor din Hunedoara și la Palatul Magna Curia din Deva.

VERDI ȘI STRAUSS, „INVITAȚI” SPECIALI Anul acesta, Asociația Culturală DevArt, sub egida căreia se desfășoară „Nopțile operei”, a dorit să celebreze creația celor doi mari compozitori Giuseppe Verdi și Johann Strauss-fiul, propunând publicului un programat atractiv, format din creațiile celor doi muzicieni.

Festivalul, realizat pentru al cincilea an consecutiv cu aportul artiștilor Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, se va deschide pe 15 iulie, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, cu „Traviata” verdiană, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu. În rolul titular se va afla soprana Diana Țugui, iar pe Alfredo îl va întruchipa Dejan Maksimovic. Pe 16 iulie, la Palatul Magna Curia din Deva, iubitorii operetei vor petrece... „O noapte la Veneția”, alături de soliștii, corul, baletul și orchestra TNOB, sub conducerea muzicală a maestrului Gheorghe Stanciu.

Pe 17 iulie, trufașul și sfidătorul rege al Babilonului, Nabucodonosor, le va oferi melomanilor de la Castelul Corvinilor o lecție de istorie, despre măreție și decădere, pe muzica impresionantă a lui Verdi. În rolul titular al operei „Nabucco” se va afla baritonul Ștefan Ignat, iar Abigaille va fi întruchipată de soprana niponă Akiko Hayakawa. Drama Aidei se va desfășura sub bagheta dirijorului Koichi Inoue.

NOAPTEA ÎN CARE TOATĂ LUMEA... DANSEAZĂ Pe 18 iulie, de la ora 11.00, Sala Dietei din cadrul Castelului Corvinilor va găzdui un recital oferit de cei care au beneficiat de lecțiile de măiestrie oferite de soprana Leontina Văduva. Seara va începe, la Palatul Magna Curia, în acorduri de marș triumfal, cu monumentala operă verdiană „Aida”, sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu. Pe 19 iulie, „Liliacul” lui Johann Strauss-fiul invită publicul la... bal mascat, la Castelul Corvinilor. Festivalul „Opera Nights” se va încheia pe 20 iulie, la Palatul Magna Curia, cu Balul Operei, un eveniment fastuos, cu muzică live, în cadrul căruia toți participanții sunt invitați să danseze.

Toate evenimentele din programul festivalului vor începe de la ora 21.00.