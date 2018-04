Nor straniu deasupra Arizonei. Ce s-a întâmplat

Locuitorii din Arizona au avut parte, în noaptea de luni, de o surpriză stranie. Pe cerul Arizonei, spre vest, a apărut un nor ciudat, în mare parte transparent, care a plutit o bună bucată de vreme pe cer, au informat mass-media americane. Fascinantul şi neobişnuitul nor, aproape translucit, părea că s-a întins pe cer ca o peliculă sticloasă. Principalele posturi de televiziune au urmărit mişcarea ciudatului nor, iar populaţia a capturat prin fotografii şi filmări video straniul fenomen. Acesta a fost văzut şi în Phoenix, Yuma, precum și în Coachell, Menifee și San Diego, California. Imagini similare au fost raportate şi în partea septentrională a statului Baja din Mexic, precizează presa americană. Postul de televiziune FOX 10 Phoenix i-a solicitat Serviciului Național de Meteorologie explicaţii de la specialişti în legătură cu acest fenomen bizar. Unul dintre specialişti a afirmat că "norul" ciudat se aseamănă foarte mult cu emanaţiile rachetelor care se ridică în atmosferă şi a precizat că asemenea fenomene au mai fost observate în trecut.