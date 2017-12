Un nor toxic s-a format într-un oraş din Rusia, ieri, ceea ce a compromis deschiderea noului an şcolar şi a făcut ca zeci de persoane să meargă la spital pentru tratament. Oficialii din Şeliabisk acuză personalul Căilor Ferate din zonă pentru acest accident. A apărut un nor dens de brom de la depoul local, care s-a dus spre zona rezidenţială. Substanţa chimică puternic reactivă era transportată în containere din sticlă, într-un vagon. Circa 40-50 de litri s-au scurs din cauza unei manevre greşite. Bromul se depozitează, de obicei, în formă lichidă în containere, pentru că la contactul cu aerul devine gaz toxic. Imaginile de pe Internet arată un nor galben spre maroniu.

Vaporii toxici de brom au dus la evacuarea grădiniţelor şi la anularea ceremoniilor de deschidere a anului şcolar. Peste o sută de localnici s-au dus la spital, plângându-se de dureri de cap, dificultăţi de respiraţie şi iritarea ochilor. Un oficial local a declarat că norul nu este periculos şi va dispărea în curând.