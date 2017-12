„Nori negri” pentru Borussia

Echipa care a făcut furori sezonul trecut în Europa pare să fi ajuns pe marginea prăpastiei! Borussia Dortmund nu mai face faţă pe două fronturi (Bundesliga şi UEFA Champions League), uluitoarea serie de accidentări (la un moment dat, nemţii nu aveau niciun fundaş valid dintre cei cu care au început campionatul!) ducând la ratarea titlului în Bundesliga (echipa este la 20 de puncte distanţă de Bayern!) şi la o posibilă eliminare din UCL. Dubla cu Zenit este hotărâtoare pentru Borussia, ca să mai spere la salvarea unui sezon compromis. Dar Jürgen Klopp are în continuare mari probleme în alcătuirea formaţiei, chiar dacă Reus a revenit după o accidentare! Vor lipsi, însă, Gundogan, Bender, Subotic şi Blaszczykowski, iar prezenţa lui Hummel pe teren va fi decisă înaintea startului partidei! Aşadar, şanse mari pentru Zenit să învingă în meciul de astăzi, mai ales că antrenorul Luciano Spalletti are tot lotul la dispoziţie, singura problemă a ruşilor fiind faptul că nu au jucat niciun meci oficial în acest an. Şi campioana Angliei se află în faţa unei dispute decisive, Manchester United ratând cam tot ce se putea anul acesta, cu excepţia UCL. Dar nici aici nu se anunţă meciuri uşoare pentru englezi, campioana Greciei fiind în mare formă, neînvinsă în acest an, ultima sa înfrângere oficială datând din noiembrie, când a pierdut greu la Paris, cu PSG, scor 1-2! Marea problemă pentru Olympiacos ar putea fi absenţa golgheterului din toamnă - Mitroglou, vândut la Fulham în această iarnă.

Programul de astăzi - ora 19.00: Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, TVR 2); ora 21.45: Olympiacos Pireu - Manchester United (Digi Sport 1, Dolce Sport 1).