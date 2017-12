Norica Nicolai: „Inclusiv DNA a fost înființată prin Ordonanță de Urgență“

14:06:02 / 03 Februarie 2017

ROMEO SI JULIETA

Cuplul Mircea si Norica ne aminteste de Romeo si Julieta dupa ce au inghitit otrava . Amandoi sunt frumosi , inteligenti si europatrioti care mor de dragul democratiei pesediste . La fel ca altii , o tin intr-una cu guvernul legitim . Daca doi tineri se casatoresc si isi jura credinta , este ceva absolut legitim . Dar, daca imediat dupa ce s-a consumat noaptea fatala , el sau ea isi inseala partenerul , nu mai e vorba de casatorie legitima ci de o orice altceva . Nu ne vine sa credem cine a gandit si a pus la cale ca in prima sedinta de govern sa se arunce grenada gratierii . Asigur pe oricine ca , daca PSD se ocupa de ceea ce a promis in Program si nu de aceste ordonante , peste 2-3 luni , cetatenii fericiti si imbuibati cu atatea binefaceri de tot felul n-ar fi miscat un deget , nu ar fi protestat . Zicerile dnei Norica sunt pline de umor si te apuca rasul - plansul cand auzi ca Statul roman este hotarat sa lupte impotriva coruptiei . Da ! Dar cine e Statul ? PSD ? Ar fi asa daca Dragnea ar declara , la fel ca Iliescu , Nastase Ponta si Antonescu , Statul sunt eu . Si astazi nu mai intelegem Statul doar ca ceva de natura administrativa ci Statul de Drept , care , in pofida declaratiilor fariseiste si ipocrite nu este agreat si dorit de politicianistii roamani . La fel ca alti mari teoreticieni si politicianisti de duzina , si Norica vine cu exemple din trecut . Pai , nu au facut si altii la fel ? Or fi facut madam , asa erau atunci conditiile si situatia , dar de atunci presupunem ca inteligenta politicianilor a mai evoluat , trecand din faza mersului de-a buselea , la mersul in picioare chiar daca nu au cap . Am mai aratat care este fondul acestui procedeu . A fost perfect formulat de Delavrancea . Citez : " A combate nedreptatile facute reprosand celuilalt ca a gresit in cutare imprejurare este sa consacri un sistem contrar legilor , civilizatiei si umanitatii . Cu acest mod se creaza urmatorul sistem : greselile mele iti dau dreptul dumitale sa comiti pacate . Pacatele dumitale imi dau mie dreptul de a comite nelegiuiri , si nelegiuirile mele iti dau dreptul dumitale de a comite crime ". Pariez pe orice ca niciun politicianist roman existent nu a citi opera lui Delavrancea , un mare jurist , politican , ziarist si scriitor . Placandu-mi umorul , nu pot sa ma abtin sa nu-mi reamintesc de versurile lui Toparceanu . Citez din memorie : Sus pe gardul dinspre vie ( Parlamentul UE ) o gaina cenusie si un cocos impintenat , sau suit si stau la sfat : ia te uita ma rog tie , cat de sus ne-am inaltat .