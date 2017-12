Norica Nicolai şi Renate Weber, excluse din PNL

Conducerea vechiului PNL a decis, aseară, să propună excluderea din partid a europarlamentarelor Norica Nicolai și Renate Weber, motivul constituindu-l faptul că cele două s-au afiliat grupului ALDE din Parlamentul European, refuzând să adere la grupul PPE. Surse din partid au declarat pentru Mediafax că propunerea de excludere a Noricăi Nicolai şi a Renatei Weber va fi transmisă Biroului Politic Naţional al PNL, care, potrivit noului Statut al formaţiunii rezultate în urma fuziunii, va lua decizia finală în acest caz. Europarlamentarele Norica Nicolai şi Renate Weber au decis, în urma fuziunii dintre PNL şi PDL şi a trecerii liberalilor la familia popularilor europeni, să treacă la grupul ALDE din Parlamentul European. Conducerea PNL le-a transmis celor două să revină în grupul PPE, la un moment dat existând şi un ultimatum în acest sens. În urma deciziei europarlamentarelor de a rămâne afiliate la ALDE, conducerea vechiului PNL a stabilit că acestea nu respectă deciziile partidului şi a decis să popună forului de conducere al noului PNL excluderea lor din partid.

Norica Nicolai a spus, miercuri, la Antena 3, că era o decizie previzibilă. "Era o decizie previzibilă pentru acest nou partid (...) În sfârşit sunt un om liber. Niciodată în cariera mea nu am făcut compromisuri. Am explicat şi în congresul PNL că nu sunt de acord cu această fuziune. Niciodată nu voi spune altceva. Este un gest de onestitate politică. Nu am alte comentarii de făcut pentru această decizie. Sigur, rămân europarlamentar liber, membru şi vicepreşedinte al ALDE”, a afirmat Nicolai. Ea a mai spus că nu a participat la nicio reuniune a PNL. "Nu am participat la nicio reuniune a PNL şi cred că decizia pe care au luat-o astăzi, după ce ne-au somat să trecem la PPE, şi pe mine, şi pe doamna Weber, este o decizie pe care PNL şi-o asumă şi pe care eu o respect”, a adăugat Norica Nicolai.

De asemenea, Renate Weber a explicat că nu este surprinsă de decizia partidului, dar că şi-ar fi dorit să aibă o discuţie cu conducerea PNL înainte de a se ajunge la această măsură. În luna iulie a anului trecut, eurodeputatul PNL Norica Nicolai s-a înscris în grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European, din care au făcut parte liberalii români până la decizia partidului de a trece la PPE. ”Mi-am depus adeziunea la grupul ALDE deoarece în alegerile europarlamentare am candidat sub această siglă, iar eu am obţinut voturile românilor în calitate de candidat al ALDE şi îmi păstrez această poziţie”, își motiva decizia Norica Nicolai. În reuniunea Delegaţiei permanente a PNL în care s-a luat această decizie, ea s-a abţinut de la vot. Ulterior, ea a criticat în presă această decizie. În noiembrie 2014, și europarlamentara Renate Weber a decis să părăsească Partidul Popular European pentru a reveni la liberalii din ALDE.