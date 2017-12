Normalizarea muncii

Guvernul a prelungit cu încă un an, până pe 31 decembrie 2013, termenul în care angajatorii trebuie să normalizeze condiţiile de muncă pe acele posturi în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite (acele locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a salariaţilor, din cauza gradului mare de expunere la risc - n.r.). Executivul a adoptat, ieri, o hotărâre în acest sens, care stabileşte şi metodologia potrivit căreia vor putea fi reînnoite, începând cu 1 ianuarie 2013, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până pe 31 decembrie 2012, inclusiv. Noile prevederi se aplică angajatorilor care deţin avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la sfârşitul acestui an măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă. Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite nu va putea depăşi astfel data de 31 decembrie 2013. Potrivit Guvernului, pentru o mai bună monitorizare, actul normativ are în vedere acordarea avizelor de salariaţii Inspecţiei Muncii. (A.J.)