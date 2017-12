Nostalgii pe portativ cu Lucia Mihalache

Cu doar zece zile înainte de a urca pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, în rolul senzualei Carmen, mezzosoprana Lucia Mihalache le-a dat întâlnire melomanilor tomitani, miercuri, în foaier, la o seară lirică melancolică, în ton cu vremea de afară. Acompaniată de tânăra pianistă Andrada Ștefan, Lucia Mihalache a prezentat publicului cântece dragi din repertoriul românesc și internațional, care i-au amintit de anii liceului și de emoțiile admiterii la Conservator.

„AM RETRĂIT FIECARE PIESĂ, FIECARE EMOŢIE” „Repertoriul a fost mai trist, în ton cu vremea de afară, cu iubiri pierdute, cu dezamăgiri... Cred că am fost influenţată şi de ceea ce se întâmplă în jur. A fost un recital drag sufletului meu. Au fost şi piese pe care, de-a lungul anilor, le-am cântat în diferite ocazii. Cele mai multe dintre ele au fost arii cu care am terminat liceul, arii cu care am intrat la Conservator. Am retrăit fiecare piesă, fiecare emoţie, fiecare poveste. De aceea am încercat să le adun pe toate, să le reunesc într-un recital. În seara aceasta am fost eu. Aşa sunt eu. Pentru reuşita acestei seri îi mulţumesc şi Andradei Ştefan pentru că este tot timpul alături de noi, soliştii”, a spus mezzosoprana Lucia Mihalache.

Seara lirică s-a deschis cu o arie din oratoriul „Theodora”, de Georg Friedrich Handel, și s-a încheiat cu „Les chemins de l’amour”, de Francis Poulenc. Pe parcursul recitalului, publicul s-a delectat și cu creații din repertoriul compozitorilor români Tiberiu Brediceanu - „Miorița” și „Cine m-aude cântând” - și Diamandi Gheciu - „Eu te-am iubit”. În programul serii s-au regăsit și creații semnate de: Robert Schumann, Antonin Dvorak, Jules Massenet, Piotr Ilici Ceaikovski, Francesco Paolo Tosti și Manuel de Falla.

REÎNTÂLNIRE PE 5 DECEMBRIE Cu Lucia Mihalache, publicul meloman se va reîntâlni pe 5 decembrie, de la ora 18.30, când pe scena constănțeană este programată opera „Carmen”, de Georges Bizet. Mezzosoprana a debutat în rolul principal pe 10 octombrie.

