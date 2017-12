Nota de plată pentru Băsescu, vă rog!

În 10 ani de mandat, Traian Băsescu a tăiat și spânzurat, iar cine a îndrăznit să stea în calea lui a tras ponoasele. Unul dintre politicienii de marcă ce au pătimit în urma luptei cu fostul șef de la Cotroceni a fost Adrian Năstase, care a făcut închisoare de două ori. Gurile rele spun că fostul premier a fost o victimă de lux a lui Băsescu, care ar fi tras sforile pentru ca Năstase să fie tăvălit în justiție. Indirect, în urma fostului premier a tras ponoasele și doctorul Șerban Brădișteanu, care a primit un an de închisoare cu suspendare pentru că ar fi împiedicat arestarea lui Adrian Năstase, internându-l în spital după ce acesta a încercat să se sinucidă ca urmare a condamnării la închisoare. ”Am aflat că doctorul Brădișteanu a fost acuzat că m-ar fi favorizat în calitate de pacient-infractor. Mi-e greu să comentez o astfel de decizie a justiției. Sigur că am înțeles rațiunea ei. De aceea, l-am sunat pe Șerban Brădișteanu și mi-am cerut scuze. Am vrut apoi să merg în Hyde Park, în Colțul celor care vorbesc fără să-i asculte cineva. M-am răzgândit și am fost la Victoria și Albert Museum (Londra - n.r.), de unde vă trimit o fotografie, cu o replică a Columnei lui Traian, împreună cu întrebarea: când se va realiza o Columnă a lui Traian Băsescu, cu victimele lui din cei zece ani care au trecut?!”, a scris Năstase, într-o postare pe blogul său.