Note de 9 şi 10 pentru aproape jumătate dintre elevii înscrişi la bac

Examenul de Bacalaureat a continuat şi ieri cu prima probă orală la limba şi literatura română. Şi în cea de-a doua zi, elevii au stat cu „sufletul la gură” pînă la intrarea în sălile de examinare. „Emoţiile mai mari au fost pînă cînd am intrat în sală. După ce am tras biletul şi am văzut subiectele, m-am liniştit. Totul a fost cît se poate de bine. Am luat 10”, ne-a spus o elevă a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn”, imediat după ce a părăsit sala de examen. De altfel, notele de opt, nouă şi zece au fost în număr mare în aceste două zile, ceea ce demonstrează că elevii au luat în serios examenul de bacalaureat. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au anunţat, ieri, primele rezultate ale probei orale la limba şi literatura română. „Variantele cu subiecte i-au ajutat mult pe elevi. S-au pregătit intens, aşa că şi notele luate au fost pe măsură”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ.

Doar nouă elevi „picaţi” în prima zi

Potrivit purtătorului de cuvînt al ISJ, Mariana Neacşu, din cei 4.466 de elevi înscrişi în prima zi, s-au prezentat 4.317 şi au promovat 4.308. „Nici un elev nu a fost eliminat pînă acum. Nu s-au prezentat la examen 149 de elevi, iar nouă au fost respinşi”, a spus Mariana Neacşu. 227 de elevi au promovat cu note cuprinse între 5 şi 5,99, 540 de elevi cu note între 6 şi 6,99, 746 de elevi cu note între 7 şi 7,99, 718 elevi cu note între 8 şi 8,99, iar 825 de elevi au promovat cu note cuprinse între 9 şi 9,99. Peste 1.250 de tineri au reuşit performanţa să promoveze prima probă orală la limba şi literatura română cu nota maximă. Precizăm că, la nivelul judeţului Constanţa, peste 8.200 de elevi participă la examenul de bac. Astăzi şi mîine, examenul continuă cu proba la limba şi literatura modernă. Probele scrise demarează pe 26 iunie la limba şi literatura română. Pe 29 iunie, se susţine proba la limba şi literatura maternă, pe 30 iunie are loc proba obligatorie a profilului, iar pe 1 iulie o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării. Examenul de bacalaureat se finalizează cu o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării. “Pe data de 5 iulie, se afişează rezultatele pînă la orele 16,00, iar depunerea contestaţiilor se face pînă la orele 20,00. Pe 7 - 8 iulie se vor rezolva contestaţiile, iar pe 9 iulie se vor afişa rezultatele finale”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ Constanţa, Mariana Neacşu.