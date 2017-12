Note de hăcuială

Redacţia Telegraf a fost contactată, în urmă cu câteva zile, de hackerul Coco Stârc, care a revendicat atacul informatic asupra Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi ne-a trimis un email cu mai multe note interesante găsite (din câte se pare, dar nu garantăm!) în PC-urile angajaţilor FMI. La început, am crezut că mesajul este codificat, dar Google Translate ne-a lămurit că mesajul era în limba maghiară. Contactat pe Messenger, domnul Stârc şi-a cerut scuze, dar s-a declarat uimit de faptul că cei care fac legea în România nu au reuşit încă să ne forţeze pe toţi să spunem „ighen” în loc de „da”. Trecem peste asta... Iată, în continuare, câteva dintre însemnările „femeiştilor”. „Gafă la prima vizită în România. Ne-am bucurat crezând că am fost întâmpinaţi cu un spectacol de circ. Piticul era, de fapt, premierul. Am mai băgat un miliard euro bonus în acord, pentru care nu cerem dobândă. Ne-au iertat”, notează asistenta lui Jeffrey Franks. „Am asistat la un eveniment cultural unic în lume, un protest ilegal al bugetarilor. Tradiţia spune că un asemenea act de revoltă nu se ia în seamă de către autorităţi, pentru că „dacă nu-i în acte, nu există”. Oricum, românii par mult mai civilizaţi decât grecii. Nu dau foc, nu aruncă petarde, probabil pentru că sunt ceva mai flămânzi şi mai lipsiţi de vitamine. N-am putut să stau până la sfârşitul protestului pentru că trebuia să inspectez personalul de la hotel, la cererea expresă a şefului (ciudat, de altfel!)”, potrivit însemnărilor secretarei lui Strauss-Kahn. „Echipa „CSI Mai ia-mi din salariu” a fost trimisă de FMI în Roumenia pentru a rezolva un caz misterios: unde s-au dus banii. Am mers la instituţia care se ocupă de bani, de unde am aflat cu stupoare că împrumutul de la Fond s-a dus pe asistenţă socială. Restul banilor fie s-au pierdut, fie s-au furat, ne-au spus cei de la minister. Ei susţin în continuare că glumeau, dar parcă... prea trăiau bine! Am observat genţi de mii de euro la anumiţi miniştri şi o preferinţă pentru alimente de lux, cum ar fi merele”, notează colaboratorul FMI Horatio Caine. Mesajul se încheie aici. Şi aici.