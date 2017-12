Note sub 5 pentru 261 de candidaţi la titularizare

Examenul de titularizare s-a încheiat pentru majoritatea cadrelor didactice înscrise în acest demers. Preşedintele Comisiei Judeţene de Titularizare, inspector şcolar general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Mircea Vrană, a declarat că, în timpul acestei perioade de examene, singura întîmplare nefericită a fost aceea cu educatoarea surprinsă copiind. “În ceea ce priveşte situaţia notelor speciale, cum a fost nota de 1.00, aştept şi eu un raport complet. Cine nu este mulţmit de calificativele primite are la dispoziţie 48 de ore de la ora afişării rezultatului, adică pînă în data de 21 iulie, să depună contestaţie”, a mai spus prof. Vrană. După verificarea tuturor rapoartelor de prezenţă întocmite în cele 8 centre de examen şi după introducerea în baza de date a rezultatelor venite din centrele universitare de corectare, raportul final arată că 261 de candidaţi au obţinut note sub 5, 522 au obţinut note cuprinse în intervalul 5.00 şi 6,99, iar restul de 448 au fost cotaţi cu note cuprinse între 7.00 şi 10.00. Cei 1.001 candidaţi care, din diverse motive, nu au ajuns în faza de evaluare a lucrărilor, pot susţine examenul organizat în cadrul ISJ pe 16 august, concurînd doar pentru ocuparea posturilor netitularizabile, de suplinire. Situaţia locurilor, în acest an, la Constanţa, a fost următoarea: din cele 3.379, 496 de posturi titularizabile s-au împărţit între mediul urban (277) şi mediul rural (219); 1.022 de posturi netitularizabile complete (vacante - 739, rezervate - 283) şi netitularizabile incomplete - 1.861. Subiectele şi baremele de corectare au fost elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţămîntul Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, iar lucrările scrise, pe discipline, au fost evaluate în centrele universitare şi în unităţile de învăţămînt responsabile cu perfecţionarea personalului didactic stabilite de minister. Afişarea rezultatelor finale la titularizare, după contestaţii, va avea loc în 23 iulie.