Notificările de retrocedare a clădirilor, soluţionate pînă la sfîrşitul lui 2007

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) şi-a propus soluţionarea tuturor notificărilor de retrocedare a clădirilor pînă la sfîrşitul anului 2007, a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele acestei instituţii, Ingrid Zaarour. “În februarie 2005, cînd am preluat Autoritatea, la nivelul întregii ţări fuseseră soluţionate 32.000 de notificări dintr-un total de 206.000 existente. Acum, avem 82.000 de notificări soluţionate. Dorim ca procesul de retrocedare să se amplifice”, a afirmat Zaarour. Ea a mai spus că din cele 82.000 de notificări soluţionate, 26.000 sînt pentru desbăgubiri băneşti. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui ANRP, acest obiectiv poate fi atins în condiţiile în care există cadru legislativ nou, creat prin Legea nr. 247/2005, care a asigurat condiţii optime persoanelor îndreptăţite, fără limită de timp, şi în plus s-au acordat sporuri salariale funcţionarilor care se ocupă de dosarele de retrocedări. “S-a creat şi o nouă structură prin evaluatorii autorizaţi independenţi care efectuează evaluări pentru a împiedica sub sau supraevaluările unor imobile”, a precizat Ingrid Zaarour. La rîndul său, vicepreşedintele ANRP, Teodor Nicolescu, a declarat că retrocedarea terenurilor va fi încheiată pînă la sfîrşitul acestui an. “La nivel naţional, se înregistrează 620.000 de cereri de retrocedare, din care 520.000 au fost soluţionate de comisiile locale. 300.000 au fost validate de comisiile judeţene”, a mai spus Nicolescu. Potrivit conducerii ANRP, ca suprafeţe validate, 400.000 de hectare sînt de pădure, iar 200.000 de hectare, teren agricol.