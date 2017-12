Nou acord de colaborare între APIA şi AGEA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat încheierea unui acord de colaborare cu Agenţia pentru Plăţi în Agricultură din Italia (AGEA), care are ca obiect organizarea unor întâlniri între experţii celor două agenţii, sub forma unor schimburi de experienţă şi ateliere de lucru pe anumite domenii de interes, dintre care cele mai importante sunt măsurile de piaţă interne şi externe, plăţile directe pentru fermieri, controlul pe teren şi controlul prin teledetecţie, sisteme IT pentru agricultură, unele aspecte economice şi metodologice. \"Acest nou acord marchează continuarea colaborării excelente între cele două agenţii de plăţi şi vine în urma încheierii unui prim Acord de Cooperare, semnat în luna februarie 2010, prin care s-au pus bazele cooperării instituţionale dintre cele două părţi şi prin care agenţia de plăţi italiană acordă asistenţă instituţiei similare din România\", se arată într-un comunicat APIA.