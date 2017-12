Nou act normativ pentru diminuarea tăierilor ilegale de pădure

Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Doina Pană, a declarat recent, la o dezbatere privind Codul silvic, că în perioada următoare va fi promovată o Hotărâre de Guvern care va avea rolul să combată tăierile ilegale din păduri. „Va apărea o Hotărâre de Guvern în sensul acesta, dar vă previn că, indiferent dacă vă place sau nu, am să o scot. Şi oricine are bune intenţii va fi de acord cu ea. Pe termen mediu, asta intenţionez: să scadă drastic furtul din păduri”, a spus Pană. Ea a precizat că, potrivit statisticilor, nu se fură fără acte decât sub 5%. Restul se fură cu acte. „Vreau să privim pădurea nu doar ca o sursă economică foarte importantă, ci ca pe o valoare inestimabilă care trebuie îngrijită, preţuită, apărată şi dezvoltată”, a arătat Pană. Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură a făcut referiri şi la o soluţie tehnică pe care o pregăteşte pentru stoparea tăierilor ilegale de lemn. „Nu e suficient să declarăm că există tăieri ilegale şi să ne doară sufletul, trebuie să facem ceva. Ideea pe care eu vreau să merg nu are legătură cu factorul uman. Oricâţi jandarmi şi poliţişti ai trimite, başca că nu îi ai, aceste tăieri ilegale se pot întâmpla. Eu mă gândesc la ceva tehnic, dar nu vreau să vă dau acum amănunte fiindcă vreau să discut mai întâi cu premierul. Vedeţi, înainte, când nu era radarul, puteai mitui poliţistul, dar de când e, nu mai poţi, pentru că rămâne înregistrat. Ceva în sensul acesta vreau”, a subliniat Pană. Întrebată în ce constă soluţia tehnică, ea a spus: „Va fi ceva care să-i împiedice pe poliţişti, jandarmi să nu vadă. Nu-mi cereţi detalii suplimentare deocamdată”. Potrivit ministrului, Romsilva va avea şi un rol suplimentar în viitor, având în plan să regândească tot sistemul.