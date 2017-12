Nou album Duran Duran, în 2014

Trupa britanică Duran Duran va lansa un nou album, în 2014, al 14-lea din carieră, acesta fiind o continuare a materialului discografic lansat în 2010, ”All You Need is Now”. Basistul John Taylor a confirmat că el şi colegii săi de trupă, solistul Simon Le Bon, toboşarul Roger Taylor şi clăparul Nick Rhodes, vor intra în studioul de înregistrări la începutul anului viitor. ”Ne-ar plăcea să avem un album pentru 2014, deoarece cu asta ne ocupăm”, a declarat John Taylor. Muzicianul în vârstă de 52 de ani a mai declarat că trupa nu plănuieşte să iasă la pensie şi va continua să cânte atât timp cât va avea fani care să o asculte.

Exponentă a curentului new-wave, alături de trupe precum Depeche Mode, Frankie Goes to Hollywood, Tears for Fears şi New Order, Duran Duran este una dintre cele mai apreciate şi longevive formaţii din istoria muzicii. Are în spate o carieră de peste 25 de ani, mai mult de 70 de milioane de albume vândute în întreaga lume, 18 single-uri în topul Billboard 100 şi 30 în Top 40 UK.