Nou album Red Hot Chili Peppers

Cel de-al zecelea album de studio al trupei americane Red Hot Chili Peppers se va intitula ”I\'m with You” şi va fi lansat pe 29 august. În ultimele luni au existat anumite speculaţii în presa americană, potrivit cărora mult aşteptatul LP al grupului californian, primul material după ”Stadium Arcadium” din 2006, se va intitula !Dr Johnny Skinz\'s Disproportionately Rambunctious Polar Express Machine-head”, un titlu inspirat de halucinaţiile unui bun prieten al solistului Anthony Kiedis, după ce acesta consumase droguri. Albumul ”I\'m with You”, produs de un colaborator mai vechi al trupei americane, Rick Rubin, va fi precedat de lansarea unui single, intitulat ”The Adventures of Raindance Maggie”, ce va fi disponibil începând din 18 iulie.

Noul album al trupei americane este primul material discografic după ”One Hot Minute” din 1995 pe care nu apare chitaristul John Frusciante. Acesta a părăsit trupa californiană, cu multă discreţie, în 2009 şi a fost înlocuit cu Josh Klinghoffer, în 2010. Acesta a cântat împreună cu Red Hot Chili Peppers în concertele susţinute de trupă în 2007. Red Hot Chili Peppers a confirmat şi câteva concerte în Brazilia, Japonia şi Hong Kong, dar nu a anunţat, deocamdată, datele şi oraşele incluse în etapa nord-americană şi europeană din cadrul turneului mondial de promovare a noului album.