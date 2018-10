Nou banc cu ruşii, americanii şi chinezii! Trump are iPhone-ul ascultat? Să folosească Huawei!

Kremlinul a tratat cu umor informaţia apărută în New York Times, potrivit căreia serviciile de informaţii ruseşti ar fi interceptat telefonul mobil al preşedintelui american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Dmitri Peskov într-o conferinţă de presă, joi, la Moscova, potrivit agenţiei de presă TASS. „Noi tratăm astfel de articole cu umor”, a reacţionat Peskov, după ce i-a fost solicitat un comentariu cu privire la această dezvăluire. Reprezentantul Kremlinului i-a îndemnat pe ziarişti să se adreseze pentru clarificări ziarului american care „are probabil unele informaţii detaliate pe această temă, care să justifice publicarea unor astfel de informaţii”. Kremlinul regretă că un ziar „publică în mod necugetat o informaţie care, mai degrabă, indică o scădere a nivelului de responsabilitate jurnalistică”, a declarat Dmitri Peskov.

Publicaţia New York Times a informat joi - citând actuali şi foşti responsabili americani - că preşedintele Donald Trump continuă să se folosească de un iPhone nesecurizat în conversaţiile cu prietenii săi, în pofida avertismentelor din partea serviciilor secrete că aceste discuţii sunt interceptate cu regularitate de către serviciile secrete din China şi Rusia.

Şi ministerul de Externe chinez are câteva sfaturi pentru administraţia americană dacă aceasta este îngrijorată de interceptarea din străinătate a iPhone-urilor preşedintelui Donald Trump: să folosească în loc un telefon Huawei sau pur şi simplu să rupă complet legăturile cu lumea, relatează Reuters. „Citind articolul, am senzaţia că astăzi în SUA sunt unii oameni care fac tot posibilul pentru a câştiga Oscarul pentru cel mai bun scenariu”, a spus joi, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying. „Astfel de articole sunt dovada că New York Times fabrică ştiri false”, a spus ea, adăugând două sugestii care par să facă referire la administraţia Trump. „Dacă sunt cu adevărat îngrijoraţi că telefoanele Apple sunt interceptate, atunci pot trece la Huawei”, a afirmat ea, făcând referire la cel mai mare producător de telefoane mobile din China. „Dacă tot nu se simt confortabil, atunci pentru a avea un dispozitiv pe deplin securizat, pot înceta să mai folosească orice dispozitiv de comunicare modern şi să taie toate legăturile cu lumea”, a declarat purtătoarea de cuvânt.