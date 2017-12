Nou cod galben de ninsori şi viscol

Meteorologii au emis un nou cod galben, valabil din această dimineaţă de la ora 10.00 şi până duminică seara, la ora 20.00, avertizând că aria ninsorilor va cuprinde treptat toate regiunile, începând din sud-vest, local stratul de zăpadă va depăşi 20 de centimetri, iar vântul va avea la rafale viteze de peste 60 de km/h.

Potrivit avertizării emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), vântul va avea intensificări temporare, cu viteze mai mari în sud şi în sud-est, unde rafalele vor depăşi 50-60 de kilometri pe oră, iar la munte va sufla tare, cu peste 90 de kilometri pe oră, viscolind sau spulberând zăpada. Începând de sâmbătă dimineaţă, local, în regiunile sudice şi centrale, precipitaţiile vor fi şi sub formă de ploaie sau lapoviţă şi frecvent se va depune polei. Codul galben de ninsori şi viscol ar putea fi prelungit duminică, însă datele meteo nu arată, cel puţin până în 8 februarie, maximul prognozabil, schimbări majore care să dea motive de panică pentru populaţie, a declarat, ieri, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Ion Sandu. “Noi nu putem vedea astăzi mai departe de şase zile, asta este tehnologia momentului peste tot în lume. Vă spun clar că, din ce vedem acum, nu pare să avem mari motive de îngrijorare. Este adevărat, avem un cod galben de ninsori, valabil până duminică, vedem atunci dacă-l prelungim sau nu, dar din ce vedem noi astăzi nu putem spune că urmează fenomene meteo de intensitate extremă. Va ninge 20-30 de centimetri, asta vedem acum. Nimic spectaculos! Sigur, depinde şi cum este viscolită această zăpadă, depinde de mai multe chestiuni, dar concluzia este că, în prezent, nu este cazul să intrăm în panică”, a declarat Sandu. El a atenţionat asupra momentului în care nisoarea se va transforma în ploaie. „Atunci am putea avea probleme mari, pentru că va fi polei şi am putea fi, practic, blocaţi din punctul de vedere al transportului rutier. Acesta este, după mine, momentul cheie. Restul discuţiilor despre nămeţi înalţi şi altele de acest gen sunt supoziţii care, în prezent, pe datele meteo pe care le avem, nu se confirmă”, a conchis Sandu. În Dobrogea, potrivit meteorologilor, temperaturilor vor fi în creştere, astfel că sâmbătă se va ajunge chiar şi la valori de 10 grade C, fiind anunţate ploi.