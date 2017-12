Nou Corp de control

Începând din acest an, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Constanţa are un Corp de control propriu, care va verifica veridicitatea dosarelor depuse de cei care primesc beneficiile sociale acordate de stat. „Până în acest an, controalele erau efectuate de Inspecţia Socială din Bucureşti, care avea inspectori teritoriali la nivelul judeţelor. Din 2012, însă, AJPIS a preluat îndatoririle Inspecţiei Sociale şi cei doi angajaţi ai acesteia de la nivelul judeţului Constanţa. De asemenea, au mai fost transferaţi, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanţa, patru inspectori. În total, cei şase inspectori vor constitui Corpul nostru propriu de control”, a declarat directorul executiv al AJPIS, Laura Constandin. Ea a precizat că, din perioada următoare, noul corp de control va începe verificarea dosarelor depuse de beneficiarii ajutoarelor de stat. De asemenea, ei vor participa la o campanie desfăşurată la nivel naţional, care va verifica motivele pentru care, în ultimul timp, numărul mamelor minore a crescut şi dacă măsurile luate pentru a preveni abuzurile împotriva minorilor sunt eficiente.