Nou documentar despre ultimii ani din viaţa lui Michael Jackson

Un nou documentar despre viaţa cântăreţului Michael Jackson, intitulat ”Gone Too Soon” şi realizat de biograful şi cineastul Ian Halperin, va fi lansat pe 25 iunie, data la care se comemorează un an de la moartea artistului. Scriitorul şi cineastul Ian Halperin a regizat documentarul care comprimă ultimii ani din viaţa starului în 88 de minute, atent selecţionate din cele peste 300 de ore de peliculă, filmate cu ocazia mai multor vizite efectuate în diverse reşedinţe ale starului, înainte de moartea sa. Compania Shine Intl., care deţine drepturile de distribuţie a documentarului la nivel internaţional, va prezenta documentarul, luna viitoare, la târgul de televiziune Mip Tv de la Cannes. Documentarul va rula şi pe marile ecrane, în Canada şi în Franţa, fiind proiectat în premieră pe 25 iunie.

Ian Halperin este autorul volumului ”Unmasked: The Final Years of Michael Jackson”, un volum biografic care prezintă ultimii cinci ani din viaţa starului. Cartea a avut vânzări uriaşe în America de Nord, fiind desemnată şi de publicaţia ”The New York Times” în fruntea topului bestseller-urilor din 2009. Documentarul ”Gone Too Soon” include imagini video şi înregistrări audio cu Michael Jackson dar şi interviuri cu managerul personal al starului, bucătarul, consilierul spiritual, stilistul, antrenorul de fitness, agenţii de securitate şi unul dintre avocaţii cântăreţului. Potrivit autorului, ceilalţi membri ai familiei Jackson nu au fost implicaţi în acest proiect, dar sunt la curent cu existenţa acestuia. Brian Oxman, avocatul familiei Jackson, este, de altfel, una dintre persoanele care au fost intervievate în acest documentar.

În ciuda faptului că descrie o serie de aspecte scandaloase din viaţa lui Michael Jackson, Ian Halperin consideră că acest film reprezintă ”un tribut echilibrat adus regelui muzicii pop”. Ian Halperin a declarat în decembrie 2008 că starea de sănătate a cântăreţului Michael Jackson era extrem de precară, fiind citat atunci de un tabloid şi a prezis că starul pop mai avea de trăit cel mult şase luni. Ian Halperin a fost şi co-autor a două volume despre moartea lui Kurt Cobain, regretatul solist al trupei Nirvana şi autorul documentarului ”His Highness Hollywood”.