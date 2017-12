Nou dosar de evaziune fiscală pentru Mediafax Group, la Parchetul General

Procurorii de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică au deschis un alt dosar de evaziune la Mediafax Group, în care au început urmărirea penală pe numele președintelui CA și a directorului general, Roxana Grigoruță, respectiv, Orlando Nicoară. Sursa Zilei scria încă din luna aprilie că mai multe percheziții făcute de IGPR la trustul Media Pro vizează o serie de tranzacții suspecte, derulate până în august 2013 - perioadă în care Pro TV și Media Pro Pictures erau conduse de Adrian Sârbu, din poziția de CEO al acționarului majoritar CME Media Enterprises B.V. - Olanda. O serie de alte societăți înființate și conduse de Adrian Sârbu și de apropiați ai acestuia au derulat și ele în perioada vizată relații comerciale cu Pro TV și Media Pro Pictures (firme deținute de CME). Firmele înființate și controlate în prezent de Adrian Sârbu sunt Mediafax Group SA, Mediafax SA, Apropo Media SRL și Alerria Management Company SA (toate, acționari la agenția de presă Mediafax, “Ziarul Financiar”, „Pro Sport” și cotidianul online „Gandul”). Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Mediafax Group SA este deținută de SC Mediafax SA (25% din acțiuni), Apropo Media SRL (25%) și SC Alerria Management Company SA (50%) și este condusă de Roxana - Dorina Grigoruță (președinte al CA), Ilie Orlando Nicoară (director general), Liliana Florentina Șerban (vicepreședinte al CA).

La rândul ei, societatea Mediafax SA este deținută de Alerria Management Company SA (99,41% din acțiuni) și o companie olandeză (cu doar 0,5% din acțiuni), dar are ca acționari minoritari și o serie de foști și actuali angajați ai agenției de presă Mediafax. Mediafax SA este condusă, din poziția de director general, de același Orlando Nicoară, unul dintre apropiații lui Adrian Sârbu. Potrivit acelorași date, Alerria Managament Company îl are ca acționar majoritar pe Adrian Sârbu (87% din acțiuni) și o companie off-shore cu sediul în Cipru (Nicosia) - Rootland Trading Ltd. și este condusă tot de apropiați ai fostului mogul media - Roxana Grigoruță (director general și președinte al CA), Liliana Petrovici (director) și Mark Andrew Webster, cetățean britanic (vicepreședinte al CA). În același timp, Apropo Media SRL este deținută de Alerria Management Company (95%) și de Adrian Sârbu (5%).

11 persoane, arestate în dosarul de evaziune de la Media Pro

Judecătorii de la Tribunalul București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a 11 persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul MediaPro. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de cei arestați. Cele 11 persoane - Silviu Relu Vîju, Cosmin Andrei Ion, Eugenia Bălan, Andreea-Cornelia Stănculescu, Mihai-Valentin Toderiuc, Dănuț Puiu, Elena-Lucia Adăscăliței, Elena Niță, George-Laurențiu Dinu, Elena Calapereanu și Corina Medeleanu - au fost reținute vineri de procurorii Parchetului Capitalei, pentru un prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 6.000.000 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Tot vineri, procurorii au audiat și alte persoane în acest dosar, printre care și Andrei Boncea, soțul cântăreței Loredana Groza, dar acesta nu a fost reținut. Procurorii susțin că, în perioada 2009-2014, Silviu Relu Vîju, Cosmin Andrei Ion, Eugenia Bălan și Corina Medeleanu, în calitate de persoane cu funcții de conducere/administrare în cadrul a trei societăți comerciale de profil "media", cu complicitatea celorlalți inculpați, au dispus înregistrarea în evidența contabilă a acestor societăți și declararea fiscală a numeroase facturi care nu au la bază operațiuni reale de achiziție, provenind de la un număr mare de societăți comerciale, de tip "fantomă". "O parte din sumele înscrise în facturile sus-menționate erau transferate în conturile bancare ale societăților emitente (reprezentând “comisionul” pentru “serviciile de facturare prestate de aceste societăți” și, eventual, TVA-ul - de unde erau retrase în numerar de reprezentanții acestora), iar pentru restul sumelor erau întocmite chitanțe fictive, fără ca sumele înscrise în acestea să fie ridicate efectiv din casieria celor trei societăți comerciale de profil media, servind, în realitate, la remunerarea suplimentară a unor angajați din cadrul acestora", declară procurorii. Potrivit anchetatorilor, suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 15.000.000 lei.