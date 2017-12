Nou duet Natalie şi Nat King Cole

Cântăreaţa Natalie Cole a înregistrat din nou, cu ajutorul tehnologiei moderne, un duet cu tatăl ei, Nat King Cole, iar rezultatul este o baladă emoţionantă care va fi inclusă pe primul album înregistrat de artista americană în limba spaniolă. Natalie Cole, care a relansat în urmă cu câţiva ani două dintre piesele celebre ale tatălui ei, ”Unforgettable” şi ”When I Fall in Love”, sub forma unor duete virtuale, a apelat din nou la tehnologia modernă pentru a înregistra ”Acercate Mas” cu tatăl ei, care a murit în anul 1965. Această piesă va fi inclusă pe noul album al cântăreţei, care se va intitula ”Natalie Cole en Espanol”. Noul disc va include duete înregistrate de artistă cu Juan Luis Guerra, dar şi cu tenorul italian Andrea Bocelli, cu care a înregistrat o versiune originală a piesei ”Besame Mucho”. Albumul ”Natalie Cole en Espanol” va fi lansat în luna iunie.

Natalie Cole a făcut public, în iulie 2008, faptul că suferă de hepatita C şi a trebuit să suporte o intervenţie chirurgicală în 2009, în timpul căreia i s-a transplantat un rinichi. Cântăreaţa a vorbit despre dependenţa ei de cocaină, heroină şi alcool, în autobiografia pe care a publicat-o în 2000, ”Angel on My Shoulder”. Artista, al cărei tată a murit de cancer pulmonar, când ea avea doar 15 ani, a reuşit să scape de dependenţa de droguri cu ajutorul unui tratament de dezintoxicare, în 1980.