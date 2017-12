Nou film al Sandrei Bullock, lider în box office-ul american

Filmul romantic ”Vrei să te însori cu mine?/ The Proposal”, cu Sandra Bullock în rolul principal, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, dominat, săptămîna aceasta, de comedii şi pelicule de aventuri uneori rocamboleşti. Comedia romantică ”Vrei să te însori cu mine?”, produsă de studiourile Disney, în care Sandra Bullock joacă alături de Ryan Reynolds, a obţinut încasări de 34,11 milioane de dolari.

Filmul Sandrei Bullock a detronat o altă comedie, ”Marea Mahmureală/ The Hangover”, care a coborît pe locul al doilea. Filmul prezintă povestea a trei buni prieteni, care, după o petrecere a burlacilor îndelung udată cu alcool, constată că viitorul ginere a dispărut. Această peliculă a obţinut, de vineri pînă duminică, încasări de 26,86 milioane de dolari, după un debut fulminant, în urmă cu doar zece zile, ajungînd la o sumă totală de 152,92 milioane de dolari. Pe locul al treilea în box office-ul nord-american s-a clasat filmul de animaţie ”Deasupra tuturor/ Up”, produs de studiourile Pixar, care, la sfîrşitul săptămînii trecute, a vîndut bilete în valoare de 21,34 milioane de dolari (225 de milioane de dolari în total). Comedia ”Anul unu/ Year One”, în regia lui Harold Ramis, cu Jack Black în rolul unui vînător-culegător preistoric nu foarte inspirat, a ocupat a patra poziţie, cu încasări de 20,2 milioane de dolari. Filmul de acţiune ”S-a furat un tren/ The Taking of Pelham 1 2 3”, cu Denzel Washington şi John Travolta, a coborît pe poziţia a cincea, cu încasări de 11,3 milioane de dolari, în timp ce comedia ”O noapte la muzeu 2/ Night at the Museum: Battle of the Smithsonian”, cu Ben Stiller, a coborît două poziţii, pînă pe locul al şaselea, după ce a obţinut încasări de 7,3 milioane de dolari. Filmul ”Star Trek: Un nou început” se menţine pe poziţia a şaptea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari de vineri pînă duminică, totalizînd 239,4 milioane de dolari de la lansarea pe marile ecrane. ”Land of the Lost”, un film science-fiction de acţiune, în care Will Ferrell are de înfruntat dinozauri şi insecte uriaşe, pierde trei locuri şi coboară pe a opta poziţie, cu încasări de 3,98 milioane de dolari, iar comedia ”Imagine That”, cu Eddie Murphy în rolul principal, a coborît tot trei locuri, pînă pe poziţia a noua, reuşind să încaseze 3,1 milioane de dolari la sfîrşitul săptămânii trecute.

Lungmetrajul SF ”Terminator – Salvarea”, cu actorul Christian Bale în rolul principal, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a vîndut bilete în valoare de 3,07 milioane de dolari.