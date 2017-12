Raiffeisen Asset Management a primit avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentru lansarea unui nou fond închis de investiţii, Dolar Plus, care poate plasa până la 40% din active în titluri de participare emise de un singur fond deschis. Fondul va avea ca depozitar Raiffeisen Bank. „Fondul poate investi până la 40% din activele sale în titluri de participare emise de acelaşi OPCVM”, se arată în decizia CNVM. Societatea de administrare mai are un fond deschis denominat în valută, cu investiţii exclusiv în instrumente purtătoare de dobândă denominate în euro, Raiffeisen Euro Plus, cu active de 135,3 milioane lei la finele lunii august. Raiffeisen Asset Management gestiona, la finele lunii august, opt fonduri de investiţii, dintre care şapte erau deschise, iar unul închis. Compania se clasa pe locul doi în topul administratorilor de fonduri, cu active de 1,757 miliarde lei, acoperind astfel 33,65% din toată piaţa. Raiffeisen Asset Management este deţinută de Raiffeisen Bank, care are 99,99% din acţiuni.