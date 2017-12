Nou inspector școlar general la Constanța. Vezi ce priorități are!

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța are, de ieri, un nou inspector școlar general, în persoana prof. Gabriela Zoia Bucovală. Ordinul ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, prin care fostul inspector general, conf. univ. dr. Răducu Popescu, a fost înlocuit din funcţie a sosit, ieri având loc ceremonia de predare a funcţiei. ”Ca urmare a concursului pe care l-a parcurs și în cadrul căruia a obținut cea mai mare notă, o felicit pe Gabriela Bucovală și îi urez succes. Avem obiective pe care trebuie să le atingem în sistemul educațional din Constanța”, a declarat prefectul județului Constanța, Ion Constantin. La rândul său, noul inspector general a spus că la început de mandat are mai multe priorități, printre care și aceea de a păstra spiritul de echipă ce caracterizează ISJ. ”Prima prioritate și cea mai importantă este de a duce mai departe proiectele începute și a doua este de a asigura învățământului constănțean principiile ferme de calitate și eficiență și mai ales deschiderea către beneficiarii direcți și indirecți și către comunitate. Consider că putem avea un învățământ de calitate în județul nostru numai dacă oferta educațională se pliază pe nevoile reale ale comunității din care fac parte elevii”, a spus inspectorul școlar general al ISJ Constanța, Gabriela Zoia Bucovală. Totodată, ea i-a mulțumit fostului inspector general pentru ceea ce a realizat în cei trei ani în care a condus învățământul constănțean și i-a înmânat, din partea întregii echipe a Inspectoratului Școlar, o spirală realizată din fotografii, în care este înfățișat în momentele-cheie din activitatea sa de inspector. ”Toate momentele grele au fost depășite datorită implicării și seriozității echipei ISJ Constanța și a tuturor directorilor. Sunt implicat în continuare în activitatea Inspectoratului, pentru că am mai multe proiecte în derulare. Cu acordul actualei echipe, îmi voi putea desfășura activitatea până la finalizarea acestor proiecte. Urmează câteva zile de vacanță, iar apoi mă voi întoarce la Universitatea ”Ovidius”, acolo unde sunt titular de 21 de ani”, a precizat și prof. Popescu.

Post liber de inspector general adjunct

Prof. Bucovală crede că învățământul profesional ocupă un rol important, mai ales în mediul rural. ”Ne propunem o dezvoltare continuă a învățământului profesional și tehnic și atragerea resursei umane în vederea includerii în ofertă a noi specializări, armonizate cu cerințele pe piața muncii. Odată cu venirea mea la conducerea ISJ Constanța s-a eliberat un post de inspector general adjunct. Până la organizarea unui nou concurs, este atributul ministrului Educației să realizeze numirile”, potrivit inspectorului școlar general.