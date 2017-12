Nou maxim al anului

Banca Naţională a României (BNR) a afişat, ieri, un curs de referinţă de 4,2372 lei/euro, în creştere cu peste un ban (0,28%) faţă de cel de miercuri, acesta fiind cel mai înalt nivel din acest an. BNR nu a mai afişat un nivel atât de ridicat din 16 decembrie 2009, când cursul era de 4,2459 lei/euro. Miercuri, banca centrală afişase un curs de referinţă de 4,2254/euro. Astfel, leul s-a depreciat în primele tranzacţii, de la 4,2290 spre 4,2440 lei/euro, după care cursul a revenit în apropierea cotaţiei din debutul şedinţei, iar la 13.20, băncile tranzacţionau un euro cu 4,2350 lei/euro. Faţă de moneda americană, cursul de referinţă afişat de BNR a scăzut la 3,4196 lei/dolar, cu aproape 2 bani (0,45%) faţă de nivelul de miercuri, de 3,4350 lei/dolar. Pe piaţa internaţională, dolarul s-a apreciat iniţial de la 1,2310 la 1,2240 dolari/euro, după care a pierdut teren până la 1,2396 dolari/euro, iar la 13:20, ora României, euro era cotat cu 1,2380 dolari. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut mult sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an, ajungând să încadreze rata dobânzii oferite de banca centrală la facilitatea de depozit, de 2,25% pe an.