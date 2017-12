Nou parteneriat cu reprezentanţii pacienţilor

Specialiştii Ministerul Sănătăţii (MS) au încheiat un nou protocol cu reprezentanţii pacienţilor. „Suntem impresionaţi de deschiderea pe care am găsit-o la Ministerul Sănătăţii. Avem o datorie să facem ceva pentru pacienţii cu hepatita C, care nu mai au alternative terapeutice şi pentru care soluţia o reprezintă tripla terapie. De asemenea, avem o răspudere în a ne asigura că, pe viitor, hepatita C va fi eradicată în România” a declarat preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu. „Am semnat acest acord cu dorinţa de a realiza câteva obiective importante. În primul rând, vrem să transmitem un semnal puternic de seriozitate în ceea ce priveşte parteneriatele pe care Ministerul le-a încheiat cu asociaţiile pacienţilor. Vrem să îi asigurăm pe pacienţi că în centrul politicilor noastre de sănătate stă pacientul, iar deciziile le vom lua numai după discuţiile cu reprezentanţii lor”, a declarat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. De asemenea, demnitarul a mai adăugat că, MS şi Asociaţia pentru Protecţia Pacienţilor vor elabora şi implementa, împreună, o Strategie Naţională de Combatere a Hepatitei C. „Orice reuşită în domeniul sănătăţii nu poate fi făcută fără colaborarea autorităţilor cu pacienţii, fără o dezbatere serioasă. Pentru elaborarea viitoarelor programe şi proiecte destinate prevenţiei, dar şi tratamentului, este necesar să ţinem cont de aşteptările pacienţilor şi de indicatorii corecţi. Cu cât investim banii mai bine, cu atât rezultatele sunt mai aproape de aşteptările pacienţilor”, a mai spus Nicolăescu.

De asemenea, oficialii MS au anunţat că, în perioada următoare, se va introduce un protocol elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ce se implementează deja în multe ţări din UE. „Documentul se referă la procedurile de siguranţă ale pacientului în cazul intervenţiilor chirurgicale. Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Adrian Pană a precizat că protocolul se aplică în Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie Filantropia”, potrivit MS.