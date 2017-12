Nou premiu pentru „Echipa” Florin Orezeanu-Alina Cosmoiu

Filmul documentar „Echipa“, produs de Action Television Production (ATP) din Constanţa, în regia regretatului om de televiziune Florin Orezeanu şi a Alinei Cosmoiu, a fost distins, duminică seară, cu Premiul pentru scurtmetraj al Dream Fest Cinema, primul festival internaţional de film pentru copii din România, organizat la Centrul Cultural „Eugen Ionescu” din Slatina. Producţia constănţeană care a obţinut, până acum, mai multe premii internaţionale, în Vietnam, Italia şi Cehia, şi-a împărţit acest premiu cu o altă peliculă autohtonă, „Punctul zero”, în regia Ruxandrei Cernat.

„Echipa”, care a adus Constanţei o serie de distincţii internaţionale, a ajuns, în premieră, şi pe marele ecran din România. Premiul a fost ridicat de realizatoarea emisiunii „Bărcuţa cu Poveşti” de la Neptun TV, Alina Cosmoiu, cea care a realizat acest film împreună cu Florin Orezeanu. „Echipa este unul din filmele de suflet realizate alături de Florin Orezeanu şi mă bucur enorm că la Dream Fest Slatina a avut loc, în sfârşit, şi o premieră românească pe marele ecran. Mi-am amintit toate momentele în care am lucrat sau mai bine spus, „ne-am jucat” la această poveste despre echipă şi învingători, iar rezultatul, cum spunea Florin Orezeanu, a fost „un zâmbet de film”. Recunosc că nu m-am aşteptat să fie o atmosferă chiar atât de frumoasă şi creativă pe durata festivalului, deşi numele lui Cornel Diaconu - directorul festivalului, garanta acest lucru”, a spus Alina Cosmoiu.

Marele premiu, câştigat de o producţie cehă. Marele premiu al concursului care a transformat Slatina într-un „oraş al copilăriei”, aducând pe marele ecran 12 proiecţii din 11 ţări, i-a revenit Cehiei, cu pelicula „Cine se teme de lup?\". Premiul special al juriului nepoţilor şi bunicilor a revenit proiecţiei indiene „I’am Kalan”, acelaşi film fiind ales şi de către juriul de specialitate. Menţiune specială pentru coloana sonoră de excepţie a fost acordată producţiei cehe „Povestea micilor cavaleri”. De asemenea, Premiul pentru regie a fost câştigat de filmul norvegian „Crenguţa”. Elisabeta Bostan a fost distinsă cu premiul pentru întreaga activitate.

Juriu. Din juriul Dream Fest Cinema au făcut parte: criticii de film elveţieni Augusto şi Martine Orsi, distribuitorul de film din Cehia, Zuzana Bielikova, preşedintele Casei Culturale Belgo-Române, Leliana Drăghici, criticul de film Călin Stănculescu, compozitorul rus Eugen Doga. Invitaţi de onoare au fost directorul Festivalului de Film Giffoni, Claudio Gubitosi, regizorul moldovean Valeriu Jereghi şi directorul Cinematografiei Române, Eugen Ştefănescu.

„Echipa/ The Team”. Realizat fără buget, dar cu multă inspiraţie şi talent, documentarul „Echipa/ The Team” a câştigat simpatia juriilor mai multor festivaluri internaţionale la care a participat. Filmul are ca punct de plecare un episod al emisiunii pentru copii „Bărcuţa cu Poveşti”, o co-producţie Action Television Production - Neptun TV şi prezintă povestea drumului echipei constănţene de gimnastică aerobică - juniori - de la antrenamentele zilnice, la pregătirile pentru concurs, emoţiile, călătoria cu autocarul către Deva, locul desfăşurării concursului anual unde „Farul“ devine cel mai bun lot al României.

Premii internaţionale. În luna iunie a anului 2008, producţia constănţeană câştiga premiul al II-lea al Festivalului Internaţional de Film Sportiv şi Televiziune de la Hanoi, Vietnam, la Secţiunea Documentar. În luna septembrie a aceluiaşi an, filmul „Echipa” era distins cu Premiul Juriului în cadrul Festivalului de Film Sportiv de la Liberec, Cehia. Două luni mai târziu, documentarul primea Mention d’Honneur la secţiunea Documentar a Festivalului Internaţional de Film şi Televiziune Sportivă de la Milano, cât şi Premiul Primăriei din Milano. Finalul aceluiaşi an îi mai aducea producţiei ATP şi Premiul Special al Juriului la Festivalul Internaţional de Film Sportiv de la Palermo, Italia.