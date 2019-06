Nou preşedinte pentru Kazahstan

Alegătorii din fosta republică sovietică Kazahstan au mers duminică la urne pentru a alege un nou preşedinte, pentru prima dată în trei decenii, relatează dpa, potrivit agerpres.ro.

Scrutinul prezidenţial anticipat are loc după ce în martie liderul autocrat Nursultan Nazarbaev a demisionat, spre surprinderea generală, şi este aproape sigur că el se va încheia cu victoria preşedintelui interimar Kasîm-Jomart Tokaev.

Tokaev, în vârstă de 66 de ani, are şase adversari în această cursă, dar niciunul dintre ei nu este prea cunoscut marelui public, iar în schimb preşedintele interimar se bucură de susţinerea a numeroase celebrităţi şi a avut la dispoziţie resursele statului pentru campanie. Aproape 10 milioane de alegători ar fi trebuit să voteze în cadrul scrutinului de ieri. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) urma să prezinte luni în cadrul unei conferinţe de presă o evaluare a procesului electoral.

"Sub Tokaev, Kazahstanul va rămâne probabil un regim la fel de autoritar cum a fost sub Nazarbaev", a estimat Diyar Autal, analist asociat la Centrul Davis pentru studii ruse şi eurasiatice al Universităţii Harvard.

Nazarbaev s-a aflat la conducerea Kazahstanului din 1989, mai întâi în calitate de prim secretar al Partidului Comunist, iar apoi ca preşedinte după declararea independenţei republicii în 1991, fiind ulterior reales de nenumărate ori cu o majoritate covârşitoare. Va dispune de puteri extinse chiar şi plecat din funcţie, datorită unei legi adoptate în 2018 şi în virtutea statutului său de 'Tată al naţiunii", care îi garantează imunitatea judiciară şi un rol influent în societate.