Nou produs de economisire

ASTRA Asigurări a relansat produsul de economisire „Economica”, într-o versiune nouă, actualizată, cu prime minime reduse pornind de la 50 lei/lună. „Economica” este un produs pur de supravieţuire, care se adresează unei persoane sau unui grup de persoane care doresc să economisească sau să îşi completeze pachetul de asigurări pe care îl deţin. Pot fi asiguraţi copiii care nu au împlinit încă vârsta de un an, dar şi persoane de până la 77 de ani. Contractul are valoare de răscumpărare după minim 3 ani de la începutul contractului. De asemenea, există posibilitatea de acordare a indemnizaţiei de asigurare sub forma unui venit lunar suplimentar pentru acoperirea necesităţilor fiecăruia. Economica este un produs flexibil, care oferă posibilitatea modificării: sumei asigurate, a primei de asigurare sau a duratei contractului. În plus, există opţiunea de indexare automată, cu un procent fix, a primei de asigurare, în aşa fel încât să se poată acoperi orice opţiune de asigurare a clienţilor.