Nou protest antiguvernamental în Piaţa Victoriei

Câteva sute de persoane s-au strâns, duminică seara, în Piaţa Victoriei din Capitală, protestul fiind unul antiguvernamental. "Nu suntem deacord cu măsurile pe care acest guvern le ia în continuu, lipsa transparenţei în toate domeniile de activitate. Toate măsurile care se iau sunt în dauna întregului popor. Eu trăiesc cu aparenţa că se va schimba ceva, chiar dacă procentual se schimbă 2%, nu100%, dar se schimbă ceva. Sper ca şi copiii mei să trăiască în România. Românii trebuie să traiască în România", spune Dinu, protestatar din Bucureşti. "Sunt aici pentru că m-am săturat de corupţie, pentru că această guvernare ne-a dezamăgit din prima zi şi ne-a speriat. Nu vrem o guvernare totalitară şi asta se pare că vor. Vor să ne trasforme în sclavi moderni, să plătim taxe şi impozite şi ei să traiască foarte bine. Iar mărirea aceasta artificială a salariilor şi pensiilor nu ne încălzeşte, ba chiar ne sperie pentru că e foarte clar că nu au de unde să susţină aceste cheltuieli propagandiste", susţine Adriana, din București. "Am ieşit pentru nepoţii mei, să traiască într-o ţară curată, în care se respectă legile, să nu înveţe de acum să fure. Nu am încredere în ei. Ne explică nişte legi numai în termeni juridici, ca noi să nu înţelegem. Mi-au mărit pensia cu 60 de lei şi am mai pus 10 lei şi mi-am luat abonament la metrou ca să vin aici să protestez", spune Constanţa, din Bucuresti.

Protestele antiguvernamentale au început după adoptarea ordonanţei 13, OUG care în urma manifestaţiilor a fost abrogată.