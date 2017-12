Nou record de atingere a Polului Sud

Trei aventurieri canadieni au stabilit un nou record mondial, reuşind să parcurgă 1.130 de kilometri prin Antarctica, pe schiuri, pentru a ajunge la Polul Sud în 33 de zile, fără niciun ajutor din exterior. Ray Zahab, Kevin Valley şi Richard Weber au atins Polul Sud miercuri, după 33 de zile, 23 de ore şi 30 de minute de la punctul de pornire în expediţie, situat la o bază din Hercules Inlet, în nordul Antarcticii. Tinerii au parcurs această distanţă cu şase zile mai repede decît precedentul record, realizat doar în urmă cu lună, de către americanul Todd Carmichael.

Cei trei au înfruntat temperaturi de minus 40 de grade Celsius. Cu ajutorul telefoanelor mobile au updatat zilnic propriul site web cu fotografii şi text. Tinerii au tras după ei sănii încărcate cu materiale pentru supravieţuire cu o greutate de 77 de kilograme. În condiţiile depunerii unui astfel de efort, un om normal are nevoie să consume aproximativ 8.000 de calorii pe zi pentru a rezista, dar cei trei au avut la dispoziţie doar 7.000 de calorii pe zi. Intervievat prin satelit, joi, Ray Zahab, a declarat pentru postul de televiziune CBC că este fericit dar epuizat. ”Sîntem complet îngheţaţi şi epuizaţi, iar primul lucru pe care l-am făcut după ce am atins Polul Sud a fost să ne montăm cortul şi să mîncăm toate proviziile care ne-au rămas. Am sărbătorit acest record mîncînd”, a relatat acesta, adăugînd că această aventură a fost mai epuizantă decît cea a traversării deşertului Sahara, un traseu de 5.700 de kilometri, parcurs în 111 zile. De altfel, aventura sa din Sahara a făcut obiectul unui documentar intitulat ”Running the Sahara”, narat de Matt Damon. Aventurierul a dedicat această reuşită fiicei sale de şase luni, Mia Sahara.