Nou record Guinness

Peste 150.000 de greci au format un lanţ uman şi au dansat, sâmbătă, pe insula Creta din Grecia, încercând să stabilească astfel un record Guinness şi să-i facă pe oameni să uite pentru o vreme de problemele cauzate de criza economică ce afectează această ţară. Cei 150.000 de participanţi la această acţiune, purtând costume tradiţionale, au format un lanţ uman lung de 200 de kilometri, de-a lungul autostrăzii care străbate insula Creta. Potrivit organizatorilor, poliţia a oprit accesul pe autostradă pe durata evenimentului. Participanţii, localnici şi turişti, au dansat pe ritmul unor melodii populare greceşti timp de 15 minute. „Suntem mândri. Credem că am stabilit un nou record”, a declarat Spyros Prevezanos, directorul grupului Planet Crete care a organizat evenimentul. „În această seară am transmis un mesaj de speranţă, care nu are nicio legătură cu banii. Am dovedit că în viaţă există valori mai importante”, a mai spus acesta. Un purtător de cuvânt de la Guinness World Record a declarat că nu există niciun record anterior pentru cel mai mare dans grecesc. Organizatorii evenimentului de sâmbătă, care sperau iniţial să reunească peste 200.000 de dansatori, au declarat că speră ca recordul lor să fie totuşi acceptat.

Grecia se confruntă de câteva luni cu o gravă criză financiară şi bugetară, fiind obligată să adopte măsuri de austeritate severe, pentru a putea plăti împrumutul de 110 miliarde de euro primit de la UE şi Fondul Monetar Internaţional.