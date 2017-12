Nou record în Asia

Un tablou al artistului modernist Marc Chagall a devenit cea mai scumpă pictură contemporană occidentală tranzacţionată în Asia, după ce a fost vândut cu 4,18 milioane de dolari, în cadrul unei licitaţii organizate la Hong Kong. Casa de licitaţii Seoul Auction a vândut tabloul ”Bestiaire et Musique”, realizat de Marc Chagall în anul 1969, unui cumpărător asiatic a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Preţul de vânzare, considerat destul de ridicat pentru Asia, este însă relativ modest în comparaţie cu sumele vehiculate pentru achiziţionarea capodoperelor maeştrilor impresionişti în cadrul licitaţiilor organizate la Londra şi la New York. Pictura ”Bestiaire et Musique” de Marc Chagall prezintă o mireasă şi un lăutar dansând în cer, noaptea, înconjuraţi de artişti de circ şi de animale. La licitaţia bianuală organizată la Hong Kong de Casa Seoul Auction, considerată un barometru pentru piaţa asiatică a obiectelor de artă, au fost expuse tablouri, bijuterii, vinuri şi ceasuri de colecţie, valorând în total peste 200 de milioane de dolari.

Marc Chagall (7 iulie 1887-28 martie 1985) este unul dintre cei mai renumiţi artişti străini care s-au mutat în Franţa în secolul al XX-lea alături de Pablo Picasso. Stilul său, fără a aparţine vreunei şcoli de pictură, prezintă caracteristici inspirate din curentele suprarealist şi neoprimitivism. Inspirată din tradiţiie evreieşti şi din folclorul bielorus, opera sa îşi construieşte propria simbolistică, în jurul vieţii intime a artistului. Marc Chagall a experimentat pictura pe pânză, pe vitralii şi pe suprafeţe emailate, fiind interesat şi de domeniul poeziei.