Nou single Akcent, lansat pe posturile de radio

Noul single Akcent, intitulat „How Deep Is Your Love”, a început, de ieri, să fie difuzat pe posturile de radio. În curînd, trupa de dance va lansa şi un videoclip pentru această piesă.

„How Deep Is Your Love” este cel de-al treilea single lansat, anul acesta, de trupa Akcent, după piesa „That`s My Name”, care a stat pe prima poziţie a Nielsen Music Chart, cîteva săptămîni la rînd şi după „Happy People”, piesă lansată în această vară, difuzată de posturile de dance radio. Noua melodie va fi inclusă pe albumul „Akcent MP3”, care va fi lansat pînă la sfîrşitul acestui an.

Chiar astăzi, trupa susţine un concert la Pleven, în Bulgaria, iar pe 29 octombrie, are programat un spectacol la Timişoara.