Cunoscuta solistă de rap Dana Coteanu, alias Marijuana, împreună cu Neve, Tonik Obiektiv, Cortes şi Shatyr, a lansat un nou single cu mesaj social, intitulat „Rezoluţii”. Piesa este produsă de Tempesta Productions şi se regăseşte pe albumul „Tempesta All Stars - Perspective”, cu care cântăreaţa şi-a reluat activitatea pe piaţa muzicală. Foarte încântată de schimbările benefice din viaţa ei, artista a postat, recent, pe contul personal de Facebook, fotografii cu „noua sa imagine”, din care reiese o evidentă schimbare de look. Cea mai fidelă fată a underground-ului autohton a renunţat la hainele largi şi celebrele codiţe împletite, în favoarea unui look mai vesel şi mai feminin.