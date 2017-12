Nou single semnat Keo

Keo demonstrează flexibilitate în abordarea stilistică muzicală printr-un nou single, intitulat „Give Me Your Love”, o colaborare explozivă cu Ralflo, un artist hip-hop din Franţa. Melodia, înregistrată şi produsă în Franţa, surprinde cu un sound nou şi diferit faţă de cum şi-a obişnuit Keo publicul. „Give Me Your Love” este primul single extras de pe cel de-al treilea album al artistului, care se va lansa anul acesta.

Artistul inaugurează şi cinci ani de la primul său hit, „Azi vii, mâine pleci”, iar în urmă cu o lună, a lansat, împreună cu Alexandra Ungureanu, piesa „Upside Down\", care a marcat trecerea spre un nou stil muzical.