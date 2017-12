Nou sistem de redevenţe petroliere onshore şi offshore

14:04:37 / 08 Iunie 2014

Jaf national

Ce viziune sa mai astepti de la actuala clasa politica?...au vandut resursele subsolului pe nimic,resursa umana pe nimic,nu supravegheaza si nu impun aplicarea aplicarea Codului Muncii de catre acesti austrieci a caror metoda de a ne exploata zacamitele poarta denumirea de jaf national si dupa toate acestea nici...redeventa nu poate creste prea mult!...Atat timp cat familiile si copii lor sunt asigurate pe vecie de pe urma acestor "privatizari" si atat timp cat nimeni nu-i aduna de pe unde sunt sa infunde puscaria cu ei, nimic nu se va schimba in Romania!...petrolistii romani de pe Marea Neagra sunt greva japoneza pe termen nelimitat pentru abuzurile comise de ani de zile asupra lor de catre OMV!...NICI PRESA SI NICI TELEVIZIUNILE NU SE GRABESC SA INFORMEZE ASUPRA MOTIVELOR REALE DE PROTEST! ...Infractorul Liviu Luca (dosar 12095/299/2009 jud. S1 Buc.) se plimba liber si negociaza CCM-ul petrolistilor romani aduncandu-i la statut de sclav in proria lor tara.De ce?...cine va avea curiozitatea sa vada macar numarul contestatarilor in acest dosar, va intelege fara indoiala directia pe care au mers banii praduiti de la petrolisti ,cam cui i s-au sponsorizat alegerile si de Ponta vrea redeventa mica si de ce Luca nu-i in puscarie si chiar si de ce unele instantecurti de apel din judete diferite dau solutii contrare pe aceeasi speta in dosare prin care angajatii OMV din Romania(transformata de austrieci in Tara lui Andrei) isi cer drepturile conform legislatiei romane a muncii in vigoare!...Aceasta companie in viziunea politicului,a sindicatului galben infiintat de cardasia OMV- Luca,a institutiilor statului(ITM Bucuresti,Ministerul Muncii, ANRM)a unei parti a justitiei pentru care OMV este libera sa nu respecte legea romana a muncii si dupa cum se vede...a Primului Ministru al tarii, este libera sa faca ce vrea in tara asta!...Vede cineva?...Aude cineva?"Unde esti TU Tepes Doamne,ca punand mana pe ei,sa-i imparti in 2 cete In smintiti si in...misei!Si in 2 temniti large cu de-a sila sa-i aduni,sa dai foc la puscarie si la...casa de nebuni!"