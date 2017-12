Nou sprijin pentru inimile constănţenilor

„Programul judeţean de prevenire şi reducere a mortalităţii ca urmare a IMA - infarctul miocardic acut” primeşte un nou sprijin financiar. În şedinţa Consiliului local de ieri, a fost aprobată hotărârea privind alocarea sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus, pentru susţinerea, în 2013, a „Programului judeţean de prevenire şi reducere a mortalităţii ca urmare a IMA”. Chiar dacă la nivel naţional este iniţiat un asemenea program, cu sprijin financiar de la nivel central, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - instituţie publică de interes naţional, chiar unitate strategică, care are posibilitatea să intervină în salvarea bolnavilor cu IMA (având aparatura necesară şi specialişti în acest sens), nu a fost inclus în program. Aşa se face că, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) - care are în subordine din punct de vedere administrativ unitatea sanitară, Nicuşor Constantinescu, a luat fiinţă programul judeţean. Reamintim că pe 12 martie 2013, în şedinţa CJC, a fost aprobată alocarea sumei de 4,2 milioane lei pentru SCJU, pentru salvarea pacienţilor cu IMA. „De când am investit noi, încă de anul trecut, s-a redus numărul cazurilor de deces prin IMA cu 85%! În urma unei analize de anul trecut, prin finanţarea de acum am asigurat, pentru tot anul, intervenţiile medii lunare pentru infarct, urmând ca împreună să facem demersurile să prindem un număr de cazuri importante şi din banii Programului Naţional al Inimii”, a spus, atunci, preşedintele CJC.