Nou tip de spitalizare: sub 12 ore

Un nou tip de spitalizare ar putea fi introdus în sistemul sanitar românesc. Este vorba despre cea sub 12 ore, a anunţat, ieri, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, dr. Dan Căpăţână, care a fost prezent la prima videoconferinţă din acest an, pe probleme de sănătate, cu oficialii din sistem. În prezent sunt două tipuri de spitalizare, respectiv de zi şi continuă. „Va apărea acest tip de spitalizare, sub 12 ore, care este necesară bolnavilor oncologici care vin la tratament, celor care trebuie să urmeze anumite tratamente sub supraveghere medicală, care trebuie monitorizaţi. Deocamdată nu se cunosc elemente concrete. După 24 ianuarie vor fi prezentate detalii”, a spus managerul.

CALENDAR DE LUCRU Precizăm că Ministerul Sănătăţii (MS) a stabilit un calendar de lucru privind explicarea celor trei pachete de servicii medicale atât opiniei publice, cât şi profesioniştilor din sistem. La aceste activităţi, MS are ca parteneri reprezentanţii administraţiei publice din teritoriu, dar, bineînţeles, şi partenerii tradiţionali - asociaţiile de pacienţi, colegiile profesionale ale medicilor şi sindicatele. La videoconferinţa din 14 ianuarie 2014, s-au prezentat principalele direcţii din cele trei pachete de servicii medicale. În perioada următoare, calendarul cuprinde alte şase videoconferinţe, de data aceasta organizate pe capitole din pachetele de servicii medicale, acţiuni la care vor fi invitate atât presa centrală, cât şi cea locală. Viitoarele videoconferinţe se vor organiza în două module, astfel: în prima parte se vor prezenta de către conducerea MS principalele reglementări, inclusiv cu exemple, pentru o mai bună înţelegere a prevederilor din pachet. În acest modul, reprezentanţii presei vor putea să-şi exprime punctele de vedere şi să pună întrebări, care vor fi luate în considerare la discuţiile tehnice din cel de-al doilea modul, informează MS într-un comunicat. Discuţiile tehnice vor avea loc numai în prezenţa specialiştilor, urmând ca soluţiile găsite şi răspunsurile la întrebările adresate să se transmită opiniei publice prin intermediul site-ului oficial al instituţiei (www.ms.ro) în maximum o săptămână. Soluţiile şi răspunsurile vor indica modul în care s-au clarificat aspectele sesizate şi modul în care, eventual, au fost cuprinse în pachetele de servicii.

Următoarele videoconferinţe vor avea loc astfel: 16 ianuarie 2014: Asistenţa Medicală Primară (14.30 - 15.30 - modulul I şi 15.45 - 17.30 - modulul II); 17 ianuarie 2014: Ambulatoriu de specialitate - I. Clinic (12.30 - 13.30 - modulul I şi 13.45 - 15.30 - modulul II); 23 ianuarie 2014: Ambulatoriu de specialitate - II. Paraclinic (11.00 - 12.00 - modulul I şi 12.15 - 14.00 - modulul II); 24 ianuarie 2014: Spital şi Urgenţe (13.00 -14.00 - modulul I şi 14.15 - 16.00 - modulul II); 25 ianuarie 2014: Îngrijiri paliative la domiciliu, paliaţie, transport neasistat: 11.00 - 12.00 - modulul I şi 12.15 - 14.00 - modulul II); 27 ianuarie 2014: Pachetul minimal de servicii medicale şi Programele Naţionale de Sănătate (14.30 - 15.30 - modulul I şi 15.45 - 17.30 - modulul II).