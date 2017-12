Rezultatul filmărilor care s-au desfăşurat în luna noiembrie, pe platourile MediaPro din Buftea, pentru clipul „Love You\" semnat DJ Sava şi Raluka, nu s-a lăsat aşteptat... prea mult. Acesta a fost lansat şi poate fi urmărit pe YouTube. Regizorul clipului este Iulian Moga, care a gândit un scenariu diferit faţă de ce oferă piaţa autohtonă în materie de videoclipuri. Întregul videoclip s-a filmat pe croma, fiind adăugate diverse efecte de post-producţie. Astfel, cei care urmăresc imaginile vor fi surprinşi de felul în care se întrepătrund filmările din platou cu cele generate pe calculator. Ca o notă de „exotism”, probabil, în materialul video apare Connect-R, dar şi cuplul ales în campania iniţiată de DJ Sava, pe Facebook, \"Search: ‘Love You’ - se caută cel mai inLove cuplu”.

Videoclipul amintit ar putea fi ultimul în formula cunoscutului duet. Deşi au avut un oarecare… succes cu piesele de club \"I Like The Trumphet\" şi \"Love You\", se pare că DJ Sava şi Raluka au decis să nu mai continue colaborarea. Conform unor zvonuri apărute după Crăciun, scandalul pare să fi fost generat, încă de vara trecută, de... bani, întrucât Raluka ar fi fost nemulţumită de onorariul primit pentru fiecare concert. În acest timp, DJ Sava şi-ar fi găsit deja o solistă cu care să o înlocuiască pe fosta sa parteneră de scenă. La rândul său, Raluka a fost remarcată de Connect-R şi este probabil ca acesta să fie preocupat şi de cariera ei, pe viitor.