Nou volum biografic despre Marilyn Monroe

Tulburările de natură psihologică prin care a trecut Marilyn Monroe, care se gândea la sinucidere cu câţiva ani înainte de tragica ei dispariţie cauzată de o supradoză de medicamente, au fost publicate în ”Fragments”, un volum biografic alcătuit pe baza jurnalelor şi scrisorilor actriţei americane.

Marilyn Monroe a descris chinul prin care trecea, în câteva scrisori către Lee Strasberg, mentorul ei din New York, căruia îi mărturisea că se simte extrem de singură atunci când filma la Hollywood şi căruia îi relata toate problemele cu care se confrunta şi în viaţa personală. Într-o scrisoare pe care a expediat-o la puţin timp după divorţul ei de jucătorul de baseball Joe DiMaggio, celebra actriţă americană se întreba în 1955: ”De ce am simţit întotdeauna că dintr-un anumit punct de vedere sunt o fiinţă inferioară, de ce mă simt ca şi cum aş fi ultimul om? Chiar şi din punct de vedere fizic, întotdeauna am fost sigură de faptul că ceva nu e în regulă cu mine”. Starea de spirit a actriţei a căpătat accente şi mai dramatice într-o notă pe care a scris-o după divorţul de cel de-al doilea ei soţ, dramaturgul Arthur Miller, pronunţat în 1961: ”Ajutor, ajutor, ajutor! Simt că m-am apropiat de punctul în care tot ceea ce îmi doresc este să mor”.

Marilyn Monroe a murit în urma unei supradoze de medicamente, în anul 1962, la 36 de ani. Volumul ”Fragments” va ajunge pe rafturile librăriilor americane la sfârşitul lunii octombrie.