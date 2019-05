Nouă ani de la despărţirea de Zoran Kurtes

20:49:50 / 07 Mai 2019

Zoran Kurtes

Mare om, mare caracter, un superantrenor... Dumnezeu sa-l adihneasca ! Felicitari Adrian pentru articol, ma bucur foarte mult ca mai sunt unii care isi aduc aminte de acest om extraordinar care a luptat cu nu a facut-o nimeni pentr ca echipa noastra sa ajunga cea mai buna si asa a fost... A luptat atat de mult ca si-a dat ultima suflare dupa ce si-a incheiat misiunea, un nou campionat, o sala intreaga multumita... s-a bucurat alaturi de noi, a plecat linistit si multumit si fara sa stie nimeni s-a retras undeva de unde cred eu, ne urmareste si se bucura ca o parte din elevii sai incearca sa duca mai departe un vis la care a contribuit din plin si el... Stiu ca sunt multi care l-au respectat, dar intr-un moment ca asta EU, vorbesc numai in numele meu, nu il voi uita niciodata si mereu la sala va fi alaturi de echipa prin esarfa HCM pe care am scris numele lui.... Mare pacat pentru ca nu s-a pastrat acel turneu in cinstea lui, sunt convins ca cineva va scrie aici de ce, dar eu consider ca nu exista motiv, pur si simplu suntem romani si asa avem obiceiul sa uitam repede... MULTUMIM ZORAN KURTES, ESTI CONSTANTEANUL NOSTRU SI VEI RAMANE ASA PENTRU TOTDEAUNA !