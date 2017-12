Nouă apariţie discografică Bruce Springsteen

Cântăreţul american Bruce Springsteen lansează, pe data de 16 noiembrie, „The Promise: The Darkness on the Edge of Town Story”, un pachet special de colecţie ce conţine trei CD-uri şi trei DVD-uri. Pachetul mai conţine şi o cărticică de 80 de pagini cu diverse copii după însemnările originale ale lui Bruce Springsteen, versuri, idei pentru piese, date de la înregistrări şi note personale, un eseu scris de artist şi fotografii inedite. Prin materialele nedate publicităţii până acum, „The Promise: The Darkness on the Edge of Town Story” oferă posibilitatea unei incursiuni în procesul creativ al muzicianului, într-una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale, cea a realizării albumului „Darkness on the Edge of Town”. Noua lansare discografică poate include şi un set cu trei CD-uri şi trei discuri Blu-ray. Versiunea de lux include albumul „Darkness on the Edge of Town” remasterizat.

Compozitorul, cântăreţul şi chitaristul Bruce Springsteen a devenit celebru în lumea întreagă datorită stilului său muzical, în care rock-ul este combinat cu influenţele pop, iar versurile romantice, cu sentimentele patriotice americane sau cu dragostea artistului pentru oraşul lui natal, New Jersey. Maniera lui de a cânta despre problemele obişnuite din viaţa cotidiană a oamenilor i-a adus numeroase premii, printre care 18 Grammy şi un Oscar. Cele mai celebre albume ale lui Springsteen sunt „Born to Run” din 1975 şi „Born in the USA” din 1984. Bruce Springsteen a vândut peste 65 de milioane de albume în SUA şi peste 120 de milioane în lumea întreagă