Promulgarea Legii Educaţiei este o victorie pentru UDMR, pentru actuala coaliţie de guvernare şi un dezastru pentru învăţământul românesc, a declarat Marius Nistor, preşedinte executiv al FSI Spiru Haret. În opinia liderului sindical, actuala Lege a Educaţiei Naţionale nu are în vedere soarta copiilor din învăţământ, nu ţine cont că aceştia vor fi lipsiţi de actul de pregătire prin imposibilitatea de a se deplasa la o unitate de învăţământ, ca urmare a desfiinţării şcolilor prin comasare, că cei care vor mai frecventa cursurile gimnaziale le vor încheia la vârsta de 16 ani fără nicio calificare, fără niciun atestat care să confirme studiile efectuate. \"Probleme vor avea nu numai copiii, ci şi profesorii. Prin creşterea numărului de ore de predare, contrare normelor UE, se vor pierde multe posturi în învăţământ, deci se vor face disponibilizări fără să fie un program de absorbţie a forţei de muncă, de reconversie profesională. Vom avea două titularizări. Una pe post, dată de Ministerul Educaţiei, pentru profesorii existenţi şi alta dată de unitatea de învăţământ pentru cadrele didactice titularizate pe post începând cu acest an, dar care nu are valabilitate decât în unitatea şcolară care a dat titularizarea, încălcând mobilitatea forţei de muncă\", a spus Simion Hăncescu, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI). O altă problemă ridicată de sindicalişti, care face neaplicabilă actuala lege, este construcţia unităţilor de învăţământ prevăzute cu opt clase şi nu nouă. \"Ne îngrijorează şi modificarea, în plină desfăşurare a anului de învăţământ, a curriculei.

UN PROFESOR TREBUIE SĂ PREDEA MAI MULTE MATERII?. Constituirea disciplinelor pe module permite elevilor să îşi aleagă una sau două ore din materiile acestor module, fapt ce va duce la disponibilizarea multor cadre didactice. Spre exemplu, fizica, chimia, matematica vor fi incluse în modulul \"Ştiinţe\" alături de alte materii din această categorie, elevii având dreptul de a opta pentru o materie sau alta. Astfel, un profesor, pentru a-şi asigura numărul de ore necesare pe post trebuie să predea diferite materii. Cine asigură calificarea acestora, pe materii diferite?\", spune Hăncescu. Liderii sindicali din învăţământul preuniversitar consideră că aplicarea noii legi va fi un eşec. Va bulversa sistemul de învăţământ, chiar dacă ea se va aplica elevilor care intră în acest an în clasa a cincea. \"Am pierdut o mare şansă de a reforma şi moderniza învăţământul românesc, iar legea va dura cât va fi la putere actuala coaliţie\", spune Simion Hăncescu, preşedinte al FSLI. Liderii sindicali din învăţământul de toate gradele susţin că nu se pot opune aplicării unei legi, dar vor informa toţi angajaţii despre consecinţele acestei legii şi ei vor fi obligaţi să-i urmeze în deciziile lor. Nu sunt excluse, spun ei, revolte sociale fără precedent.

MII DE POSTURI DIDACTICE REDUSE. Aplicarea Legii Educaţiei Naţionale va reduce mii de posturi didactice începând cu luna februarie, avertizează reprezentanţii FSLI. Sindicaliştii afirmă că, prin articolul 361, alineatul 2, din Legea Educaţiei Naţionale, se abrogă Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ceea ce înseamnă că profesorii cu peste 25 de ani vechime, grad didactic I, nu vor mai avea norma didactică redusă cu două ore. Mai exact, dacă până acum aveau o normă de predare de 16 ore, prin noua lege vor avea o normă de predare de 18 ore, precizează reprezentanţii FSLI. Potrivit calculelor făcute de experţii FSLI, acest lucru înseamnă o reducere totală a 3.500 de posturi didactice din învăţământul preuniversitar. \"Nimic din Legea Educaţiei Naţionale nu este întâmplător. Această reducere a fost inclusă şi în Legea bugetului pentru anul 2011, prin care sistemul de învăţământ a primit la cheltuielile cu personalul mai puţin cu 25%, faţă de 2010. În acest context, sunt inevitabile disponibilizările în sistem, începând cu cel de-al doilea semestru şcolar. FSLI nu este de acord cu politica Guvernului, care încearcă să modernizeze învăţământul aruncând angajaţii acestui sistem în stradă\", spune preşedintele FSLI, Simion Hăncescu.

„Traian Băsescu ar trebui să primească cetăţenia maghiară pentru promulgarea legii educaţiei care creează enclave de elevi maghiari ce vor fi educaţi separat de elevii români, fiindu-le reduse astfel şansele la integrare şi adaptare. Noua lege este de fapt rezultatul unui troc politic prin care PDL şi Băsescu şi-au cumpărat de la UDMR liniştea la guvernare. Numai că un popor întreg va plăti pentru ca Băsescu şi Boc să poată guverna în continuare în logica dezastrului care îi caracterizează”. (Bogdan Diaconu, vicepreşedinte PC).