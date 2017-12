Noua carte din seria „Harry Potter” va fi o piesă de teatru

Scriitoarea J.K. Rowling a precizat că noul volum despre Harry Potter, intitulat "Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter şi Copilul Blestemat"), nu va fi un roman, ci o piesă de teatru.

După informaţiile din 11 februarie legate de apartiţia unui nou volum din seria "Harry Potter", J.K. Rowling a clarificat, printr-un mesaj pe Twitter, că "Harry Potter and the Cursed Child" nu va fi un nou roman, ci o dramatizare.

Editura britanică "Little, Brown", la care va apărea noua carte, a anunţat pe 11 februarie că noul volum va fi publicat în Marea Britanie pe 31 iulie, informează Huffington Post.

Autoarea celor şapte volume din seria "Harry Potter" a ţinut să clarifice însă că nu va fi publicat un nou roman, ci o piesă de teatru. Volumul poate fi considerat cea de-a opta parte a poveştii despre băiatul vrăjitor, însă "Harry Potter and the Cursed Child" este de fapt varianta scrisă a spectacolului în două părţi ce va fi montat la Londra, în vara acestui an.

"Piesa nu reprezintă o continuare propriu-zisă a poveştii relatate în cele şapte volume sau o continuare a cărei acţiune este situată temporal înaintea poveştii iniţiale", a anunţat J.K. Rowling în mesajul publicat pe Twitter. Personajele dramatizării vor rămâne, totuşi, aceleaşi ca în romane, astfel încât volumul ar putea fi considerat a opta parte a seriei.

Cartea prezintă povestea vieţii adulte a lui Hary Potter, după Marea Bătălie de la Şcoala de Magie Hogwarts.

"În timp ce Harry se luptă cu demonii trecutului, fiul său cel mic, Albus, trebuie să înfrunte povara poveştii de familie vestite pe care a moştenit-o", informează site-ul oficial creat pentru promovarea noului volum. În vreme ce trecutul şi prezentul fuzionează înfricoşător, fiul şi tatăl se izbesc de realitatea tulburătoare - întâmplări obscure pot năvăli în moduri nebănuite în viaţa lui Harry Potter şi a fiului său, Albus.

Spectacolul "Harry Potter and the Cursed Child" va avea premiera pe 30 iulie la Londra, dar fanii care nu pot ajunge în capitala Marii Britanii vor putea achiziţiona cartea publicată la doar o zi după, pe 31 iulie, zi în care J.K. Rowling (şi Harry Potter, în universul ficţional) îşi sărbătoresc ziua de naştere.

Cărţile din seria "Harry Potter" - şapte volume, care s-au vândut în peste 450 milioane de copii pe plan mondial - au fost publicate de scriitoarea britanică J.K. Rowling între anii 1997 şi 2007 şi au fost adaptate pentru marele ecran, cu Daniel Radcliffe în rolul tânărului vrăjitor Harry Potter, Emma Watson ca Hermione Granger şi Rupert Grint ca Ron Weasley.

Cele opt filme realizate pe baza romanelor din franciza "Harry Potter" au avut încasări totale de peste 7,7 miliarde de dolari pe plan mondial.