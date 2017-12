Trioul din fruntea Consiliului Județean Constanța (CJC), Horia Țuțuianu (PSD) - președinte, Daniel Learciu (ALDE) și Claudiu Palaz (PMP) - vicepreședinți, s-a pus pe împărțit funcții. După câteva zile de stat cu picioarele în apă rece, noua conducere a CJC și-a împărțit atribuțiile. Deși fac parte din formațiuni total diferite ca și construcție politică, cei trei lideri ai Consiliului au promis, miercuri, electoratului, prin intermediul unei conferințe de presă, că vor oferi publicului deschidere și transparență totală, lucru în echipă și multe altele. Până să demonstreze de ce sunt în stare, putem spune că cele mai multe atribuții le-a preluat, evident, președintele CJC, Horia Țuțuianu, care se va ocupa, printre altele, de tot ceea ce înseamnă alocări de buget. Pe de altă parte, însă, pemepistul Claudiu Palaz a demonstrat că încă este ancorat în trecut și nu degeaba este subalternul lui Traian Băsescu pe linie de partid. În loc să prezinte ce are de gând să facă la cârma județului, Palas a continuat campania electorală, spunând că vrea să-i dărâme pe cei care au condus județul până în prezent.

LIBERALII, CHEMAȚI SĂ SE IMPLICE

Total diferit față de Palaz, noul președinte al CJC, Horia Țuțuianu, a declarat că are deschidere față de toată lumea, inclusiv față de liberali, pe care îi și invită să preia președinția a două dintre cele nouă comisii de lucru din cadrul CJC. „Îi chem pe cei de la PNL lângă mine, să lucrăm împreună, să colaborăm. În același timp, am stabilit pentru săptămâna aceasta să ținem o ședință de CJC. Am transmis colegilor de la PNL situația și propunerea comisiilor. Vreau să le demonstrez partenerilor noștri că suntem deschiși și pornim la drum cu toată încrederea“, a spus Țuțuianu.